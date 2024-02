Worauf Praxen bei Freitextverordnungen achten sollen

Seit dem Jahreswechsel müssen Ärztinnen und Ärzte die meisten Medikamente verpflichtend elektronisch verordnen – diese Regelung zeigt Wirkung, wie ein Blick in das TI-Dashboard der Gematik zeigt. Fast 74 Millionen E-Rezepte haben die Menschen hierzulande demnach bereits in den Apotheken eingelöst (Stand: 16. Februar 2024). In den meisten Fällen dürfte das weitgehend reibungslos geschehen sein, an einigen Stellen hakt es jedoch offenbar noch. Einen Stolperstein auf dem Weg in die Welt der digitalen Rezepte haben die Apothekerinnen und Apotheker längst ausgemacht: die Freitextverordnung.