Gedisa setzt auf Zusammenarbeit mit Apoclip

Die Gesellschaft für digitale Services der Apotheken (Gedisa), Tochtergesellschaft von 16 Landesapothekerverbänden und -vereinen, muss den Apotheken etwas bieten. Schließlich zahlen sie regelmäßig in das Unternehmen ein – doch nicht alle sind von ihrem Angebot überzeugt. Seit kurzem betreibt die Gedisa bereits die Kunden-App ApoGuide. Hier können Kund:innen je nach individuellem Anliegen die nächste geeignete Apotheke ausfindig machen und unter anderem Termine vereinbaren. Wie die Gedisa am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gab, soll diese App künftig durch die Kooperation mit dem niederländischen Digitalunternehmen Careanimations ergänzt werden: mit der Beratungs-App Apoclip. Diese bietet bisher etwa 15.000 Videos, zudem Piktogramme, Kurzanleitungen in 25 Sprachen, sowie regelmäßige Kurznachrichten.