Digitalisierung des Gesundheitswesens – was läuft denn da gerade?

Die Apotheker sehen vor allem die Gefahr der systematischen Weiterleitung von Rezepten zu Versandapotheken im In- und Ausland. Existenzielle Umsatzeinbrüche, weitere Apothekenschließungen, aber auch ein Verlust an verfügbarer kritischer Infrastruktur (KRITIS) drohen. Saubere rechtliche Regelungen (strafbewehrt) vorausgesetzt, sind sie sonst eher für die Digitalisierung. Ihr Zusatzaufwand ist überschaubar. Sie beobachten aber mit Sorge die Mittelverschwendung bei ohnehin knappen Kassen, beispielsweise für Konnektoren, die schon ausgetauscht werden mussten, bevor das erste E-Rezept in die Apotheke gekommen ist. Außerdem erleben sie die Störanfälligkeiten des zentralisierten Systems und müssen täglich mit seinen Unzulänglichkeiten umgehen.

Der Bürger/Patient hat die Befürchtung gläsern zu werden, sprich er fürchtet, dass seine Daten überall auftauchen könnten, ihm dadurch Nachteile im Beruf oder finanzieller Art erwachsen, er mit Werbeangeboten oder noch schlimmer mit dirigistischen Aufforderungen seiner Krankenkasse oder von wem auch immer drangsaliert werden könnte. Er versteht die komplexen Strukturen/Fachbegriffe nicht und es fehlt ihm an Vertrauen in eine zentralisierte Lösung.

Fehlersuche

Wir sind nicht nur im europäischen Vergleich zu langsam in der digitalen Entwicklung. Durch die jahrelange Hinhaltetaktik und den fehlenden Einigungswillen der beteiligten Leistungserbringer sind nicht nur die Konnektoren (oder andere Hardwarekomponenten), sondern das ganze jetzige Konstrukt der Gematik inzwischen veraltet. Die Entwicklungen im IT- und KI-Bereich sind rasant. Eine zentrale Datenspeicherung ist obsolet. Fehlende Interoperabilität der einzelnen Datenbanken oder auch der Datenschutz sind inzwischen keine großen Probleme mehr. Im privatwirtschaftlichen Bereich sind, gepuscht durch die Corona-Pandemie, inzwischen Firmen entstanden, die nach eigenen Angaben bereits jetzt 30 Prozent des Datenvolumens im ambulanten (Medatixx) und stationären Bereich (TipluDB) abdecken und vermarkten. Tiplu bietet sogar eine zentral gespeicherte, strukturierte und interoperable Patientenakte. Dazu gibt es Datentreuhänder wie die Bundesdruckerei, die zu 100 Prozent dem Bund gehört und aus identifizierbaren Daten über ein gematchtes Pseudonym eine gesicherte Anonymisierung zur Datenanalyse zur Verfügung stellt (CenTrust). Dadurch soll Ver­trauen erzeugt werden. Dabei sind die großen internationalen Konzerne (Apple etc.) hierzulande noch nicht aktiv geworden. Trotzdem herrscht in der Branche Goldgräberstimmung.

Die Fortschritte der Gematik spielen dabei eine untergeordnete Rolle, stellt sie doch kein praktikables Gegenkonzept zu den privatwirtschaftlichen Datenhändlern vor. Auch ihr geht es bei der Digitalisierung um die Schaffung neuer Gewinnmöglichkeiten, um die Erschließung neuer Marktfelder, um die Förderung von Forschung und Entwicklung – also hauptsächlich um den Sekundärnutzen.