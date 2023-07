Wie der hessische Apotheker erzählt, zeigte sich Franke durchaus überrascht, welche Anteile fürs Warenlager, aber auch fürs Personal angesetzt werden. Der Jurist und langjährige Gesundheitspolitiker – unter anderem war er Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag, bevor er parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesgesundheitsminister wurde – machte allerdings auch deutlich, dass für mehr Honorar derzeit schlicht das Geld fehle.

Dennoch ist Nejatian zufrieden mit dem Treffen. Besonders habe ihn gefreut, dass sich Franke Zeit für die „Basis“ nahm. Er habe sich angehört, was einen ganz normalen, jungen Apotheker bewegt, der zwar Delegierter des Hessischen Apothekerverbands ist, aber eben kein bekannter Berufspolitiker. Ausdrücklich, so Nejatian, habe der Staatssekretär den Apotheken für ihren großen Einsatz in der Pandemie gedankt.

Ob es doch noch möglich ist, sie in dieser Legislaturperiode spürbar zu unterstützen, bleibt jedoch abzuwarten. Der hessische Apotheker und Franke haben jedenfalls vereinbart, sich bald zu einem weiteren Austausch zu treffen. Der Staatssekretär, der selbst aus dem hessischen Schwalm-Ederkreis stammt, hat sich bereit erklärt, er werde Nejatian in seiner Apotheke in Erzhausen besuchen kommen. Den Gesprächsfaden will der Pharmazeut nun nicht verlieren und ihm direkt einige Termine vorschlagen – die Mail an Franke ist bereits verschickt.