In Deutschland sind 0,5 bis 1,1% der Kinder von einer Erdnussallergie betroffen [1, 2]. Erdnussallergene stellen in diesem Alter die häufigste Ursache für lebensbedrohliche anaphylaktische Reaktionen dar. Mangels zugelassener Therapieoptionen beschränkte sich die Behandlung bis Ende des Jahres 2020 auf eine strikte Vermeidung von Erdnüssen mit medikamentöser Symptomlinderung bei versehentlicher Exposition [2] – in verarbeiteten Lebensmitteln verstecken sich häufig Kleinstmengen der Hülsenfrucht durch Kreuzkontamination aufgrund alternierend genutzter Produktionsanlagen: „Kann Spuren von Erdnuss enthalten.“

Orale Immuntherapie Palforzia

Seit Dezember 2020 ist die orale Immuntherapie (OIT) Palforzia® in der EU für Kinder zwischen vier und 17 Jahren zugelassen. Ziel der Behandlung ist eine Desensibilisierung, bei der die Immun­toleranz für das Allergen schrittweise erhöht wird. Nach einer initialen Aufdosierung erhalten die Patienten täglich über 22 Wochen Erdnussproteinpulver in oraler Dar­reichungsform in aufsteigender Dosierung. Anschließend folgt eine 24-monatige Erhaltungsphase mit 300 mg Erdnussprotein pro Tag [3].