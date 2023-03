Am heutigen Dienstag hatte die ABDA zu einer Pressekonferenz unter dem Titel „Apothekerschaft warnt: Nach Ostern droht ein Versorgungschaos“ geladen. Der Anlass ist bekannt: Am 8. April ist Schluss mit der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung. Vor zwei Jahren habe sie auch kurz vor Ostern hier gesessen – mit dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zum Start der Corona-Impfkampagne in den Hausarztpraxen, berichtete ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening. Dass der Minister – mittlerweile Karl Lauterbach (SPD) – diesmal nicht anwesend ist, ist in Overwienings Augen symbolisch: „Er lässt, was die Lieferengpässe angeht, die Apotheker und die Patienten im Stich.“ Mit seiner „beharrlichen Nichtberücksichtigung der Apotheken vor Ort“ riskiere der Minister das „größte Versorgungschaos in der Geschichte der Bundesrepublik“, so Overwiening.