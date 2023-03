Orientierung in der Heimversorgung

Am 31. März startet die Interpharm 2023 mit ihrer ersten Online-Veranstaltung, der „Heimversorgung Kompakt“. An wen richtet sich das Programm, was erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Dr. Iris Milek, Leiterin der Programmplanung des Deutschen Apotheker Verlags und verantwortlich für die Online-Veranstaltung, gibt Antworten.