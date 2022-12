Neuer Anlauf für den Biologika-Auschtausch in der Apotheke

Mit dem im Juni 2019 beschlossenen Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) hat der Gesetzgeber in § 129 Sozialgesetzbuch 5. Buch (SGB V) die Grundlagen für den Austausch von biologisch hergestellten Arzneimitteln festgelegt: Wie Generika sollen Apotheken künftig auch Biologika gegen Biosimilars und Biosimilars untereinander austauschen. Bis zum 16. August 2022 sollte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in seiner Arzneimittel-Richtlinie Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken geben. Doch der Widerstand gegen die neuen Vorgaben war groß, nicht nur seitens der Industrie, sondern auch seitens der Apothekerschaft. Das Verfahren verzögerte sich – und letztlich nutzte der Gesetzgeber das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, um einen Aufschub zu gewähren und eine Vorgabe für die zunächst zu berücksichtigenden Arzneimittel zu machen.