Die Physiogel-Rezepturgrundlagen liegen in einer lamellaren Struktur vor und ähneln damit dem Aufbau der hauteigenen Lipide. Im Stratum corneum der Epidermis, also der obersten Hautschicht, sind solche lamellaren Strukturen ebenfalls vorhanden und wesentlich an der Barrierefunktion der Haut beteiligt. Diese Lipid-Doppelschichten bestehen überwiegend aus einem Gemisch aus Ceramiden, Cholesterol und freien Fettsäuren.