Für Homöopathika gelten also andere Maßstäbe als für evidenzbasierte Arzneimittel und für fachkundige Personen muss das auch offensichtlich sein. Ob für Patient:innen auf der Hand liegt, dass Homöopathika eine Sonderstellung in der Arzneimitteltherapie einnehmen, muss aber noch einmal durchdacht werden: In der Wahrnehmung der Patient:innen kümmert sich eine Apotheke um die Gesundheit der Bevölkerung – so übrigens auch nach § 1 BApO vorgeschrieben. Innerhalb des Bildes der Gesundheitsversorgung in der Apotheke erhält die Homöopathie mit ihrer exklusiven Abgabe durch Gesundheitspersonal eine Legitimation, die ihrem Wesen nicht gerecht wird. Die Art und Weise, wie Homöopathie funktioniert, nämlich durch Potenzierung und Energieeintrag in die Arzneiform, hat nichts mit moderner Arzneimitteltherapie zu tun, mit der sich die Apotheke identifizieren sollte.

In dieser Deutlichkeit sollte dies auch Patient:innen gegenüber vermittelt werden. Die Prämisse, ein Homöopathikum könne man an Patient:innen abgeben, da ein rationales Arzneimittel für einen bestimmten Fall einer leichten Erkrankung nicht notwendig sei, verfehlt den Kern unserer Berufskompetenz.

Mal anders gedacht: Ist es wirklich notwendig, dass wir unserem Körper suggerieren, er bräuchte bei jeder noch so kleinen Beschwerde ein Arzneimittel, das unsere Gesundheit erhält? Dem ist nicht so. Alternative? Lebensstilinterventionen! Kompetente Beratung und Aufklärung! Erkennen, wann tatsächlich ein evidenzbasiertes Arzneimittel Anwendung finden und Arzt oder Ärztin konsultiert werden sollten!

Das muss der Konsens für Apotheker:innen sein, um das wissenschaftliche Fundament der Pharmakotherapie zu stärken und auszubauen.