Allerdings muss man wissen, dass es bei den Klagen in den USA gar nicht um die Anwendung der Puder bei Babys geht. Wie Ökotest 2018 erklärte, war es in den USA lange üblich, dass „Frauen ihren Intimbereich mit Babypuder pflegten. Einige Frauen, so lautet der Vorwurf in Gerichtsverfahren in den USA, sollen deshalb an Eierstockkrebs erkrankt sein.“ Generell gilt es als umstritten, ob talkumhaltige Puder krebserregend sein können. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) stuft die perineale Anwendung von Talkum in Körperpudern als „möglicherweise karzinogen“ für den Menschen (Gruppe 2B) ein.