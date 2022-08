Tomatengrippe: eine Variante der Hand-Fuß-Mund-Krankheit?

Unterdessen heißt es in einem weiteren Bericht, der bereits am 12. Juli 2022 im Fachmagazin „Immunity, Inflamation and Disease“ erschien, dass das Tomatenfieber bereits im Jahr 2007 erstmals in Kerala aufgetreten sei. Außerdem berichten die chinesischen, indischen und philippinischen Forscher, dass damals sehr viele Fälle aufgetreten seien – ferner bestreiten die Forscher, dass die Erkrankung harmlos sei. Der Erreger könne mehrere Wochen nach dem Abklingen der Symptome in den Betroffenen persistieren – was sich mit der Infektionsgeschichte der beiden Fälle aus Großbritannien decken würde.

Darüber hinaus gebe es mindestens 58 Fälle seit 2007 in Kerala, die als Lebensmittelvergiftung eingestuft worden seien und die man im Nachhinein betrachtet als Fälle von Tomatengrippe einstufen müsse. Unter diesen Fällen seien auch zahlreiche Todesfälle verzeichnet worden.

Die Autoren des Artikels führen auch das Enterovirus 17 als möglichen Verursacher an. Hand-Mund-Fuß gilt auch in Deutschland als sehr ansteckende und bei Kindern unter zehn Jahren weit verbreitete Krankheit. Sie kann aber auch bei Erwachsenen auftreten. Mehrere Enteroviren gelten als Erreger. Sie verbreiten sich über direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten wie Speichel, Nasensekret, Sekret aus den Bläschen, Stuhl sowie über kontaminierte Oberflächen. Kindergärten mit geteiltem Spielzeug, häufigem in den Mund nehmen von Dingen bei Kindern und noch nicht gut gelernter Hygiene wie Händewaschen bei Kindern gelten daher als starke Infektionsquellen.