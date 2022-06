Im Sommer 2019 ist das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) in Kraft getreten. Drei Jahre später soll nun eine seiner Neuregelungen wirksam werden: die automatische Substitution von Biosimilars in Apotheken. In dieser Zeit sollte die Marktentwicklung beobachtet werden. Dies hat die Arbeitsgemeinschaft Pro Biosimilars getan und kam nun zu dem Schluss, dass eine automatische Substitution bei Biosimilars nicht mehr nötig sei. Dies machte die Interessensgemeinschaft, in der sich neun Biosimilar-Hersteller in Deutschland zusammengeschlossen haben, an drei Punkten deutlich: