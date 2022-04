Mein liebes Tagebuch, ich weiß nicht, wie Du es siehst, aber für viele ist gefühlt die Pandemie schlagartig schon fast vorbei. Zumindest kann man auf diese Idee kommen, wenn man nach draußen schaut und das öffentliche Leben betrachtet: Restaurants und Veranstaltungsräume füllen sich bis auf den letzten Platz, man muss die Corona-Warn-App mit dem Impfzertifikat nicht mehr vorzeigen. Kirchen dürfen alle Plätze in ihren Bänken freigeben und Plastikschutzwände abbauen. Maskengesichter sieht man immer weniger, die Maskenpflicht ist weitgehend gefallen, ein Muss gibt’s nur noch in den Öffis (Bus und Taxi, Bahn und Flugzeuge), in medizinischen Berufen (z. B. in Arztpraxen, Kliniken, Pflegeheimen, aber nicht in Apotheken), in einigen verantwortungsvollen Geschäften und in Bundesländern, die die Hotspot-Regelung anwenden (derzeit Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg). Anfang der Woche hatte unser Bundesgesundheitsminister sogar die Quarantänepflicht in die Eigenverantwortung der lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger gestellt (was ihm dann allerdings doch zu heiß wurde, denn die lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger werden wohl nicht so lieb sein). In der Talk-Sendung „Markus Lanz“ (so geht heute Politik) holte Lauterbach diese freiwillige Quarantäne zurück. Mein liebes Tagebuch, ok, irgendwann müssen wir zu mehr Normalität zurück, aber die Signale, die unsere Bundesregierung da ausstrahlt, muten irritierend an angesichts von täglich rund 300 Corona-Todesfällen, Neuinfektionen von durchschnittlich 170.000 pro Tag und einer 7-Tage-Inzidenz um die 1200. Die bundesweite Grundimmunisierung in der Bevölkerung stockt bei rund 76 Prozent, der Rest kann nicht oder will einfach nicht. Dabei sind die neuen Corona-Regeln mit der teils abgeschafften Maskenpflicht höchst umstritten. Auch in Apotheken ist die Maskenpflicht vom Tisch, allerdings darf jede Apotheke von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und das Tragen von Masken verlangen. Mein liebes Tagebuch, das sollten wir tun, zum Schutz des Apothekenpersonals und zum Schutz aller Kundinnen und Kunden. Außerdem ist es ein Signal der Apotheke als Gesundheitseinrichtung: Wir stehen für Gesundheitsverantwortung: Die Pandemie ist nicht vorüber, die Infektionsgefahr besteht weiterhin. Mein liebes Tagebuch, es reicht, wenn die von unserer Regierung unausgesprochene und geduldete Durchseuchung der Bevölkerung über die Fußballstadien und anderen Großveranstaltungen stattfindet.