Riem Hussein – Apotheke, Fußballplatz und eine ganze Menge Auszeichnungen

Und neben dem Studium der Pharmazie an der Technischen Universität Braunschweig machte Hussein dann Karriere als Schiedsrichterin. Seit 2005 ist sie DFB-Schiedsrichterin und leitete Spiele der zweiten Frauen-Bundesliga, seit 2006 Spiele in der Bundesliga der Frauen. Seit 2009 ist sie auch Fifa-Schiedsrichterin und leitete Europapokal- und Länderspiele.

2009 promovierte Riem Hussein auch in pharmazeutischer Technologie an der TU Braunschweig mit der Dissertation „Charakterisierung von Hartfettmatrices und Lipidnanosuspensionen mit Phospholipon 90 H“.

Die „nur“ 1,63 Meter große Hussein zückt aber auch seit dem Jahr 2008 im höherklassigen Männerfußball gelbe und rote Karten. Zunächst in der Regionalliga, seit der Saison 2015/16 auch in der dritten Liga. Damit ist sie nach Bibiana Steinhaus die zweite Schiedsrichterin im professionellen Männerfußball – mittlerweile gab es sogar mit ihr die Premiere, dass ein rein weibliches Schiedsrichter-Gespann ein Spiel der Männer im deutschen Profifußball leitete. Das Spiel in der dritten Liga zwischen dem TSV Havelse und dem Halleschen FC leitete Hussein mit ihren Assistentinnen Katrin Rafalski aus Baunatal und Christina Biehl aus Siesbach im November 2021.

Ihre Einsätze als Schiedsrichterin führten sie bereits rund um die Welt, etwa bei der Frauen-WM 2019 in Frankreich, der Frauen-Europameisterschaft 2017 in den Niederlanden, der U20-Frauen-WM in Papua-Neuguinea und der U19-Frauen-EM in der Türkei. Auch international hält man große Stücke auf ihre Leistungen als Schiedsrichterin. So leitete sie etwa auch das Frauen-Champions-League-Finale im Mai 2021 zwischen dem Chelsea FC Woman und dem FC Barcelona. Und auch für das Fernsehen war sie bereits als Expertin aktiv, etwa bei der Frauen-WM 2011 für das ZDF.

Und das alles neben der Arbeit in der Apotheke, die sie mit ihren Geschwistern im Jahr 2017 von ihrem Vater übernahm. Dass das alles nebeneinander klappt, dafür bedankt sich Hussein regelmäßig bei ihren Geschwistern, mit denen die Arbeitsteilung in der Apotheke gut funktioniere und bei den Verbänden DFB und Fifa, die sie unterstützten.