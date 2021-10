Chemische Peelings – Säuren, die unter die Haut gehen

Für chemische Peelings wird häufig Glykolsäure eingesetzt. Eine alpha-Hydroxysäure (2-Hydroxyethansäure), kurz AHA. Die Substanz ist naturgemäß in Zuckerrohr enthalten und gehört zu den Fruchtsäuren. In 8- bis15-prozentiger Konzentration bewirkt sie eine sehr oberflächliche Exfoliation. Zudem sind Fruchtsäuren gute Feuchtigkeitsbinder.[2] Fachkräfte verwenden für ein sehr oberflächliches Peeling eine 20- bis 50-prozentige Glykolsäure (Einwirkzeit 1-2 Minuten). Als kleines Molekül erreicht die Substanz jedoch auch tiefere Schichten: in 50-bis 70-prozentiger Konzentration für oberflächliche bis mitteltiefe Behandlungen. Abschließend erfolgt eine Neutralisation mit Natriumbicarbonat-Lösung. Die Wirksamkeit von Glykolsäure ist vielfach wissenschaftlich belegt. Auch eine gesteigerte Kollagenbildung zeigte sich, in vivo und in vitro.[1] Weitere AHA sind Milchsäure, Weinsäure, Apfel- und Zitronensäure.[3]

Die natürlich in Weidenblättern vorkommende lipophile Salicylsäure ist eine Beta-Hydroxysäure (BHA) – eine Salicylsäure mit einer lipophilen Kette. Im Gegensatz zu den AHAs wirkt sie zusätzlich anti-inflammatorisch und lindert entzündliche Hautreaktionen. Die lipophile Eigenschaft ermöglicht ein gutes Eindringen in die Follikel, was sich vorteilhaft bei Akne auswirkt. Ebenso reduziert sie mögliche Demodex-Vorkommen (Haarbalgmilben) auf der Haut, die etwa bei Akne, Rosazea oder Seborrhoischem Ekzem auftreten können.

Eine weitere häufig verwendete Substanz ist die Lipohydroxysäure (LHA), ebenfalls eine Beta-Hydroxysäure, die gut verträglich ist. Fachkräfte verwenden eine 5- oder 10-prozentige Zubereitung für ein Peeling bis in die Epidermis, welches Pigmentstörungen und Fältchen reduziert.[1]