Verbund starke Apotheken befragt Bundestagsabgeordnete zum Apothekenmarkt

Was wissen die Bundestagsabgeordneten über den Apothekenmarkt und sind sie grundsätzlich bereit, sich damit zu befassen? Um das herauszufinden, schickt der Verbund starke Apotheken jetzt einen entsprechenden Fragebogen an alle Abgeordneten, die eine Wiederwahl anstreben. Zudem sollen die Mitglieder des Bündnisses auch jene Kandidaten ansprechen, die in der kommenden Legislaturperiode erstmals in den Deutschen Bundestag einziehen wollen.