Schweiz nun wie Drittstaat behandelt: Ist die Diabetikerversorung gefährdet?

Seit wenigen Tagen gilt in der EU die neue Medizinprodukte-Verordnung (MDR). Der Branchenverband BVMed, der rund 230 Hersteller und Zulieferer der Medizintechnik-Branche sowie Hilfsmittel-Leistungserbringer und Homecare-Versorger vertritt, „feierte“ den Geltungsbeginn mit der ersten MDR-Branchenkonferenz der BVMed-Akademie.

Mit der MDR bekomme Europa nun die schärfste Regulatorik für Medizinprodukte in der Welt, sagte der BVMed-Vorstandsvorsitzende Dr. Meinrad Lugan in seiner einführenden Rede zu der Tagung. „Sie droht unsere innovative Branche auszubremsen – mit katastrophalen Folgen für die Patientenversorgung und für den MedTech-Standort in Deutschland und Europa.“ Lugan fordert angesichts dessen eine strategische Weiterentwicklung der MDR, schnelle und pragmatische Lösungen sowie eine bessere Unterstützung der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die die Branche so nachhaltig prägen.