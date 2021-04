COVID-19-Impstoffe: Ab nächster Woche ein Großhändler mehr

Das hat sich mittlerweile geändert. Am 20. April wurde im Bundesanzeiger eine geänderte Allgemeinverfügung veröffentlicht – diese richtet sich auch an „Partnergroßhändler“ des Phagro – und ein solcher ist AEP mittlerweile. Die nötigen Vereinbarungen wurden getroffen und so kann es nächste Woche losgehen. Apotheken, die also für die Impfstoffbestellung bislang auf einen anderen Großhändler ausgewichen sind, obwohl sei hauptsächlich bei AEP bestellen, können nun also auf AEP zurückkommen.