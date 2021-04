Was ist bei der Rekonstitution des Corona-Impfstoffs Johnson & Johnson zu beachten?

Wie bei dem Impfstoff von AstraZeneca handelt es sich bei der Vakzine von Johnson & Johnson um einen Vektorimpfstoff. Die genetische Information für das SARS-CoV-2-Spikeprotein wird mithilfe eines Adenovirus (Ad26) in Form von DNA in die menschliche Zelle gebracht. Dort angekommen, gelangt diese DNA in den Zellkern und wird dort zunächst in mRNA umgeschrieben. In den Ribosomen wird dann für kurze Zeit das Spikeprotein des Coronavirus gebildet. Auf diese Weise wird der Körper zu einer Immunantwort angeregt und bildet virusspezifische Antikörper und T-Zellen aus.

Als Impfvektor kommt ein humanes Schnupfenvirus zum Einsatz. Dieses ist nicht mehr vermehrungsfähig und verursacht somit auch keine Krankheiten. Der COVID-19-Impfstoff Ad26.COV2.S wird in die Muskulatur des Oberarms gespritzt. Er ist momentan der einzige zugelassene Impfstoff, der nur einmal gespritzt werden muss.