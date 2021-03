Die Corona-News des Tages

Donnerstag, 4. März 2021

13:45 Uhr

Curevac produziert künftig auch mit Partner Novartis Impfstoff

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac holt sich mit Novartis den nächsten Partner an Bord. Der Schweizer Konzern werde in die Produktion des Impfstoffkandidaten CVnCoV einsteigen, teilte Curevac am Donnerstag mit. Die Vorbereitungen für den Produktionsstart, für den Technologietransfer und die Testläufe hätten schon begonnen. Novartis wolle bis zu 50 Millionen Dosen bis Ende 2021 und bis zu rund 200 Millionen Dosen im Jahr 2022 herstellen. Der Beginn der Auslieferungen vom Produktionsstandort in Kundl in Österreich erfolge voraussichtlich ab Sommer 2021.

Curevac hatte im Herbst 2020 damit begonnen, ein europäisches Netzwerk zur Impfstoff-Herstellung mit mehreren Dienstleistungspartnern aufzubauen. Bislang hat Curevac Vereinbarungen mit Bayer, Fareva, Wacker, Rentschler und anderen geschlossen. (dpa)

13:38 Uhr

Kanzleramtschef: Impfzentren werden im Mai „rappelvoll“ sein

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) erwartet, dass die Impfungen gegen das Coronavirus bald an Fahrt aufnehmen werden. „Im Laufe des Aprils gehen die Impfstofflieferungen zahlenmäßig stark hoch“, sagte er am Donnerstag dem Sender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Deshalb gehe man davon aus, dass die Impfzentren im Mai „rappelvoll“ sein werden. Zur künftigen Rolle der Hausärzte sagte der aus Gießen stammende Kanzleramtschef: Am Anfang werde sich das Impfen in den Praxen auf Patienten beispielsweise mit Vorerkrankungen beziehen. „Dass quasi jeder seinen Termin beim Hausarzt machen kann, das wird dann im zweiten Schritt der Fall sein.“ (dpa)

13:30 Uhr

Corona-Selbsttests in rheinland-pfälzischen Apotheken: „Wird noch dauern“

Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung werden in rheinland-pfälzischen Apotheken noch nicht sofort zu kaufen sein. Die Bestellungen liefen an, teilte ein Sprecher des Apothekerverbands am Donnerstag mit. „Es wird aber noch dauern, bis die Apotheken die entsprechende Ware anbieten können.“ Momentan versuchten die Apotheken, die Tests zu besorgen, sämtliche zugelassene Tests seien beim pharmazeutischen Großhandel aber noch nicht gelistet.

Die Nachfrage sei zurzeit auch „noch nicht wahnsinnig hoch“, sagte der Sprecher des Apothekerverbands. Diese hänge auch davon ab, inwieweit die Selbsttests in Zukunft in der nationalen Teststrategie verankert würden. „Es fehlt an dieser Stelle noch an einer Nutzerperspektive.“ Die Selbsttests dienten mehr dem „guten Gefühl“, aber es gebe keine schriftliche Bestätigung über das Ergebnis wie etwa bei den Schnelltests, die durch geschultes Personal durchgeführt werden.

13:25 Uhr

Hausärzte wollen endlich impfen

Der Thüringer Hausärzteverband dringt nach der Bund-Länder-Beratung zum weiteren Vorgehen in der Pandemie auf rasche Klärung der Voraussetzungen für die Corona-Impfungen direkt in den Arztpraxen. „Es muss klar sein, wie kommt der Impfstoff zu uns - entweder normal über die Apotheken oder per Direktlieferung“, sagte der Verbandsvorsitzende Ulf Zitterbart am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem müsse die technische Anbindung der Praxen für die Online-Impfmeldungen schnellstmöglich geschaffen werden. „Sonst scheitert es an der deutschen Bürokratie.“

Die Regierungschefs der Bundesländer und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich darauf verständigt, dass die Corona-Impfungen spätestens Anfang April auch in Hausarztpraxen verabreicht werden sollen. „Es wird Zeit“, sagte Zitterbart. „Eigentlich wäre das schon längst möglich gewesen.“ Schließlich seien die Hausärzte im Umgang mit Impfstoff erfahren. Derzeit sind sie neben ihrer Arbeit in den Praxen in den regionalen Impfstellen im Einsatz. „Die Impfung ist das Wichtigste, was wir im Kampf gegen die Pandemie haben.“ Es sei nicht akzeptabel, wenn AstraZeneca-Impfstoff gelagert werde, statt ihn schnell einzusetzen. (dpa)

10:35 Uhr

Großbritannien will Zulassung angepasster Impfstoffe beschleunigen

Die Zulassung von Impfstoffen, die an Corona-Varianten angepasst wurden, soll in Großbritannien deutlich beschleunigt werden. Der sogenannte Fast-Track-Prozess solle dem der Prüfung und Freigabe von Grippeimpfungen ähneln und keine Abstriche bei der Sicherheit der Impfstoffe machen, teilte die britische Zulassungsbehörde am Donnerstag mit. Impfstoffentwickler haben sich zuversichtlich gezeigt, ihre Mittel in relativ kurzer Zeit an neue Varianten des Coronavirus anpassen zu können.

In dem beschleunigten Prozess sollen weiterhin umfangreiche Tests zur Immunantwort auf die Impfstoffe und deren Sicherheit erforderlich sein. Verzichtet werden soll hingegen auf lang angelegte klinische Studien mit Zehntausenden Teilnehmern. (dpa)

10:15 Uhr

Chemiebranche bietet beim Impfen Hilfe von Werksärzten an

Die Chemieindustrie will die schleppenden Corona-Impfungen in Deutschland mit dem Einsatz von Werksärzten beschleunigen. Der Arbeitgeberverband BAVC bekräftigte sein Angebot an die Bundesregierung, auch in den Branchenunternehmen impfen zu lassen. „Wenn voraussichtlich ab April mehr Impfstoff zur Verfügung steht, müssen wir alle Kapazitäten nutzen, um ihn in den Arm zu bringen“, erklärte BAVC-Präsident Kai Beckmann am Donnerstag in Wiesbaden. Viele Unternehmen stünden bereit zu helfen.

„Wir können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rasch impfen und so auch Kapazitäten in staatlichen Impfeinrichtungen freischaufeln“, sagte Beckmann. Man wollen sich strikt an die politischen Vorgaben zur Impfreihenfolge und Priorisierung halten. Es gehe nicht um eine Privilegierung der Wirtschaft, betonte der BAVC, der rund 580.000 Beschäftigte in Deutschland vertritt. Jeder Tag zähle. „Wenn Politik und Wirtschaft an einem Strang ziehen, können wir einen großen und wichtigen Schritt machen hin auf ein Ende der Pandemie.“ Auch der Verband der Chemischen Industrie (VCI) bot Hilfe durch Werksärzte an. (dpa)

7:44

Scholz erwartet schnell ausreichend Corona-Tests in Deutschland

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet nach den neuen Corona-Beschlüssen schnell ausreichende Kapazitäten für Tests in Deutschland. Er verwies im Donnerstag im ARD-„Morgenmagazin“ auf Schnelltests und die nun verfügbaren Selbsttests. „Wir wollen diese beide Möglichkeiten einsetzen, um mit einer umfassenden Teststrategie uns mehr Spielraum für Öffnungen zu erarbeiten“, sagte Scholz, der Bundesfinanzminister ist.

„Es gibt sehr viele Testangebote, die beschafft werden können“, sagte Scholz auf die Frage, ob es zügig ausreichende Kapazitäten geben werde. „Und deshalb gehe ich davon aus, dass nach einer kurzen Übergangsphase, die ja diesem Beschluss notwendigerweise folgen muss, überall genügend bestellte Test zur Verfügung stehen und diese Testzentren, die dann eingerichtet werden können, auch mit den Test arbeiten können. „Er ergänzte, „irgendwann und im großen Umfang wird es dann auch Selbsttests geben“, die sehr hilfreich seien, um sie beispielsweise an Schulen einzusetzen.

Die Beschlüsse des Spitzentreffens von Bund und Ländern für eine grundsätzliche Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März und gleichzeitigen Öffnungsmöglichkeiten je nach Infektionslage, begrüßte er. (dpa)

4:53

Merkel: Tests sollen Öffnungsschritte absichern

Mit massenhaften Schnell- und Selbsttests wollen Bund und Länder die geplanten Lockerungen des Corona-Lockdowns absichern. Die Tests zeigten „mit guter Genauigkeit, ob jemand tagesaktuell ansteckend ist“, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch nach den Bund-Länder-Beratungen. Jeder Bürger solle sich einmal pro Woche kostenlos testen lassen können. „Dieses Angebot gilt ab dem 8. März, und die entsprechenden Testzentren werden vor Ort dafür zur Verfügung gestellt.“ Die Kosten für den Test übernimmt der Bund.



Merkel hob hervor, dass Schnelltests millionenfach da seien. „Die haben wir in großer Menge. Und deshalb trauen wir uns auch zu, ab 8. März solche Angebote zu machen.“ Die Schnelltests könnten in Testzentren, Apotheken oder Praxen gemacht werden. Sie müssen von geschultem Personal vorgenommen werden.



Hinzu kämen die einfacher anzuwendenden Selbsttests, die auch in Schulen und Kitas genutzt werden könnten. Zur Beschaffung dieser Tests werde eine Taskforce gegründet. Ob Arbeitgeber Tests für ihre Mitarbeiter bezahlen müssen, ist noch nicht endgültig geklärt. Die Bundesregierung werde die Gespräche dazu am Freitag fortsetzen, kündigte Merkel an. (dpa)

Mi, 03.03.2021, 20:37

Aldi kündigt Corona-Selbsttests an

Erste Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung sollen am Samstag in Deutschland in den freien Verkauf kommen. Aldi Nord und Aldi Süd kündigten am Mittwoch an, dass Kunden die in Deutschland produzierten Tests dann an der Kasse bekommen können. Zunächst ist die Abgabemenge auf eine Packung pro Kunde begrenzt. Eine Packung kostet rund 25 Euro. Sie enthält fünf Tests, deren Ergebnis nach dem Nasenabstrich in 15 Minuten vorliegen soll. Die Erkennungsrate liegt den Angaben zufolge bei 96 Prozent.



Auch Discounter-Konkurrent Lidl und die Supermärkte von Rewe und Edeka haben das Thema auf dem Schirm. Die Drogeriemarktketten Rossmann und dm wollen mit dem Verkauf am nächsten Dienstag beginnen. Apotheken wollen die Produkte ebenfalls anbieten. (dpa-AFX)