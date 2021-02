Rückschlag für AstraZenaca bei südafrikanischer Variante

Auch der AstraZeneca-Impfstoff zeigte neuen Studienergebnissen zufolge lediglich eine recht begrenzte Wirkung gegen die in Südafrika entdeckte Coronavirus-Variante. Die „Financial Times“ berichtete 7. Februar darüber. Eine Mitteilung auf der Seite der Universität Oxford fasst die Ergebnisse bereits in der Überschrift zusammen: „ChAdOx1 nCov-19 bietet minimalen Schutz gegen leichte bis mittelschwere Infektion mit der Coronavirus-Variante B.1.351 bei jungen südafrikanischen Erwachsenen“. Die etwa 2.000 Probanden waren im Schnitt 31 Jahre alt. Der Schutz vor mittelschwerer Erkrankung, Krankenhausaufenthalt oder Tod konnte in der Studie nicht bewertet werden, da die Zielpopulation ein so geringes Risiko für schwere Verläufe aufwies, erklärt die Universität Oxford. Die „New York Times“ veröffentlichte erste Daten zu der AstraZeneca-Oxford-Studie: Die etwa 2.000 Teilnehmer erhielten entweder zwei Dosen des Impfstoffs oder Placebo-Impfungen. Es habe praktisch keinen Unterschied der Anzahl der Personen in der Impfstoff- und Placebogruppe, die mit B.1.351 infiziert waren, gegeben, was darauf hindeute, dass der Impfstoff kaum vor der neuen Variante schützt. 19 der 748 Personen in der AZD1222-Gruppe waren mit der neuen Variante infiziert, verglichen mit 20 von 714 Personen in der Placebo-Gruppe.

Die Daten sind noch nicht als Preprint veröffentlicht.