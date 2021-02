ABDA lehnt Einmischung aus Brüssel im Gesundheitswesen ab

Am 1. Februar veröffentlichte die ABDA erneut eine Stellungnahme zur Arzneimittelstrategie der EU-Kommission, die im Wesentlichen ihrem Positionspapier in der Konsultationsphase entspricht. Apotheken benötigen demnach frühzeitig Informationen über Probleme in der Lieferkette, um handeln zu können. Die Kommission habe in ihrer Mitteilung die erforderliche Transparenz über Lagerbestände erwähnt – und dafür kämen vor allem Zusammenführungen und Übersichten von regionalen und nationalen Daten infrage, schreibt die ABDA. Allerdings: „Angesichts erheblicher negativer Auswirkungen auf sensible Geschäftsgeheimnisse und mit Blick auf die erheblichen Bürokratiekosten sind hingegen Überlegungen abzulehnen, eine generelle Verpflichtung einzelner Betriebe zur Offenlegung ihrer Lagerbestände vorzusehen.“