Cormirnaty neutralisiert SARS-CoV-2 mit N501Y-Mutation

Zunächst wurde die SARS-CoV-2-Variante B.1.1.7 (auch bekannt unter N501Y-V1 oder VOC 202012/01) in Großbritannien entdeckt – sie verbreitet sich schneller, scheint aktuellen Daten zufolge jedoch keine fulminanteren COVID-19-Verläufe zu provozieren. Mittlerweile konnte B.1.1.7 in zahlreichen anderen Ländern der Welt nachgewiesen werden, auch in Deutschland. Etwa zeitgleich berichtete auch Südafrika von einer weiteren Variante von SARS-CoV-2, N501Y-V2, auch sie scheint infektiöser zu sein und nach aktuellen Erkenntnissen ebenfalls nicht aggressiver, was die Schwere der Erkrankung betrifft. Durch die schnellere Verbreitung könnte die Eindämmung er Pandemie noch herausfordernder werden als ohnehin.

N501Y-Mutation gemein

Auch wenn sich die beiden schnell verbreitenden Virusvarianten unterscheiden, haben sie eines gemein: die N501Y-Mutation, bei der an Position 501 der Aminosäuresequenz im Spikeprotein ein Asparagin (N) gegen ein Tyrosin (Y) getauscht ist. Diese Mutation betrifft die Rezeptorbindungsdomäne des Spikeproteins und führt zu einer engeren Bindung des Spikeproteins an seinen Rezeptor. Laut Biontech/Pfizer weisen Viren mit dieser Mutation bei Mäusen höhere Infektionsraten auf.

Wirkt BNT162b2 auch gegen die Mutanten?

Schnell wurde die Frage laut, ob denn der damals einzige in der EU zugelassene COVID-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer auch vor einer Infektion mit den mutierten Varianten des Coronavirus schützt, da sich die Mutationen im Spikeprotein, einem der Hauptangriffspunkte für neutralisierende Antikörper, befinden. Nun sind erste positive Ergebnisse aus einer Pfizer-Studie in Zusammenarbeit der University of Texas Medical Branch (UTMB) da. Die Ergebnisse sind auf dem Preprintserver bioRxiv veröffentlicht.