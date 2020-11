MVDA, Linda und Phoenix bleiben Partner

Am vergangenen Dienstag wurden bei der Digitalkonferenz die MVDA/Linda-Mitglieder nun über die künftige weitere Zusammenarbeit von MVDA mit Linda und Phoenix Pharmahandel informiert. Hintergrund für die Partnerschaft ist die voranschreitende Digitalisierung des Gesundheitswesens und die Marktdynamik, wie der MVDA und Linda in ihrer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten: „Wenn auch die konkreten Rahmenfaktoren der Gematik noch nicht bis in den letzten Alltagsprozess definiert sind, so sei sicher, dass das E-Rezept und weitere telemedizinische Services und Strukturen implementiert werden.“