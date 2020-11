Wechsel im Noweda-Vorstand

Unter seiner Leitung erfolgte unter anderem der Ausbau des Niederlassungsnetzes und machte die Apothekergenossenschaft zu einem der großen vollversorgenden pharmazeutischen Großhandelsunternehmen in Deutschland. In diese Zeit fällt außerdem die Gründung neuer Häuser und die Aufnahme der Großhandelsunternehmen Kapferer und Ebert und Jacobi in die Noweda-Gruppe. Während der Vorstandstätigkeit von Wörtz expandierte die Gruppe ins benachbarte Ausland mit Beteiligungen am Schweizer Unternehmen Pharma Focus und dem Luxemburger Großhändler Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois (CPL).