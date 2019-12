DAZ.online-Geschichtentaxi jetzt auch als Podcast!

Immer mehr Leserinnen und Leser haben uns in den vergangenen Monaten nach Podcasts gefragt. Hörbeiträge werden immer beliebter: Schließlich funktionieren sie orts- und situationsunabhängig – während Autofahrten oder beim Joggen lässt sich nur schwer ein Video schauen, aber ein Podcast hören. Hinzu kommt, dass der Markt derzeit mit spannenden Podcasts quasi überflutet wird. Sei es in der Soundcloud oder in den einschlägig bekannten Handy-Apps: Es gibt kein Thema, zu dem man keine Podcasts mehr findet.

Deshalb bieten auch wir seit Mai 2019 Hörbeiträge an und wollen unser Angebot an dieser Stelle jetzt ausbauen. Regelmäßig veröffentlichen wir bereits neue Folgen des Wirkstoff-Lexikons und des Heilpflanzen-Lexikons als Hörbeitrag. Hier können Apothekerinnen und Apotheker ihr pharmazeutisches Wissen auffrischen. Nun kommt aber ein neues Podcast-Produkt dazu: Das ebenfalls im Mai gestartete DAZ.online-Geschichtentaxi. Falls Sie sich die Videos gerade nicht anschauen können, das Thema aber trotzdem spannend finden, können Sie es jetzt einfach hören.

In der ersten Folge des Geschichtentaxi-Podcasts geht es um die Nutzung von Social Media: Wie können sich Apotheker ihre eigene Präsenz in den Sozialen Netzwerken aufbauen und was müssen sie dabei beachten? Dazu hat Chefredakteur Benjamin Rohrer mit Noventi-Experte Florian Giermann gesprochen. Den vollen Podcast dazu hören Sie hier: