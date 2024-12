So beraten Sie Eltern zu Atemwegsinfekten bei Kindern

Gerade in der kalten Jahreszeit leiden viele Kinder an wiederkehrenden Atemwegsinfekten – die Eltern suchen Rat in der Apotheke. Als wirksame und verträgliche Therapieoption hat sich die Inhalationstherapie mit Salzlösung bewährt. Das sind unsere Tipps für Ihre Beratung, um die kleinen Patienten effizient zu versorgen.