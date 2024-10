Apothekengala 2024: Die lokalen Apotheken im Rampenlicht!

Am 30. November 2024 wird das Mercedes-Benz Museum Stuttgart zum glanzvollen Schauplatz der Apothekengala. Diese Gala ist nicht nur eine Feier der lokalen Apotheken, sondern auch die Bühne für Deutschlands bedeutendsten Apothekenpreis, der in fünf Kategorien verliehen wird:

Beste Apotheke des Jahres 2024

Schönste Apotheke des Jahres 2024

Bestes Apothekenteam des Jahres 2024

Kinderfreundlichste Apotheke des Jahres 2024

Lebenswerk des Jahres 2024

In einer Nacht voller Glanz und Glamour können auch Sie daran teilnehmen! Lassen Sie sich im Livestream von Benedikt Richter in die Welt der Apothekengala entführen und erhaschen Sie einen Blick hinter die Kulissen. Während des Livestreams haben Sie die Chance viele verschiedene Preise zu gewinnen. Unter anderem verlosen wir einen exklusiven Aufenthalt in einem 5*-Familienhotel in Montafon. Zusätzlich werden noch hochwertige Kosmetikprodukte und weitere tolle Gewinne angeboten.

Seien Sie live dabei und verpassen Sie nicht das Event des Jahres!