Apothekengala 2024: Die lokalen Apotheken im Rampenlicht!

Am 30. November 2024 wird das Mercedes-Benz Museum Stuttgart zum glanzvollen Schauplatz der Apothekengala. Diese Gala ist nicht nur eine Feier der lokalen Apotheken, sondern auch die Bühne für Deutschlands bedeutendsten Apothekenpreis, der in fünf Kategorien verliehen wird:

Beste Apotheke des Jahres 2024

Schönste Apotheke des Jahres 2024

Bestes Apothekenteam des Jahres 2024

Kinderfreundlichste Apotheke des Jahres 2024

Lebenswerk des Jahres 2024

Die Apothekengala würdigt nicht nur die herausragenden Leistungen in der Apothekenbranche, sondern hebt auch die Menschen hervor, die durch ihre Arbeit und ihren Einsatz die Zukunft der Apotheke vor Ort gestalten. Außerdem bietet die Gala den Rahmen für die Preisverleihung der PTA des Jahres und des 1A-Awards.

Dieses Event ist mehr als nur eine Preisverleihung. Sie symbolisiert die Wertschätzung und Unterstützung für die lokalen Apotheke und betont die Bedeutung der pharmazeutischen Versorgung in Deutschland. In einer Nacht voller Glamour, Tanz und feierlicher Atmosphäre wird die Gala zu einem einzigartigen Erlebnis, das die Vielfalt und die Zukunftsfähigkeit der Apothekenbranche auf eindrucksvolle Weise unterstreicht.

Die Apothekengala wird live übertragen und kann unter www.apothekengala.de mitverfolgt werden.