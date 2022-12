Alginate – Leitlinienempfehlung bei Refluxkrankheiten

Alginate sind als freiverkäufliche Präparate bei der Behandlung von Refluxsymptomen in der Apotheke zunehmend gefragt. Die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) berücksichtigt dies nun in ihrem jüngst als Konsultationsfassung veröffentlichten Update zur „S2k-Leitlinie Gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) und eosinophile Ösophagitis“.1 Alginate rücken bei der leitliniengerechten Behandlung von Reflux damit künftig an verschiedenen Stellen in den Blickpunkt.