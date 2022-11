Kopfweh? Zahn- oder Regelschmerzen? Nimm‘ Togal, hieß es schon 1914. Jetzt, über 100 Jahre später, strahlen beide Präparate zur Schmerzlinderung der Traditionsmarke Togal® wieder im intensiven Original-Rotton!

Beide? Ja, denn neben der bewährten Kombination von Acetylsalicylsäure (ASS) und Paracetamol in Togal® Classic Duo (PZN 09071071) hilft auch die Togal® Kopfschmerz-Brause durch ASS plus Vitamin C sowie mit Coffein (PZN 03822501) bei leichten bis mäßig starken Schmerzen.

Beide Präparate strahlen seit November 2022 in dem intensiven Original-Rotton in der Sichtwahl. Zum Packungsrelaunch bietet die Kyberg Pharma Vertriebs-GmbH Aktionsangebote und stellt Werbemittel zur Verfügung, die parallel zur Digital-Kampagne für Endverbraucher gezielt in der Offizin eingesetzt werden können.

Mehr Informationen zu Togal® finden sich auf www.togal.de, Apotheken können sich bei Kyberg unter der Telefonnummer 089 / 613 809 3300 oder per E-Mail an bestellung@kyberg.de über die Marke und die Aktionsangebote (togal03_22) informieren.