In einem sehr aufwendigen und einzigartigen Herstellungsprozess wird der Ginkgo-Spezialextrakt EGb 761® aus den Blättern des Ginkgobaumes gewonnen. Dabei werden die wirksamkeitsbestimmenden Bestandteile wie z. B. Flavonolglykoside, Ginkgolide und Bilobalid auf ein stabil hohes Niveau angereichert, wobei die nach Arzneibuch erlaubten Schwankungen der Inhaltstoffe bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Unerwünschte Stoffe werden um ein Vielfaches stärker abgereichert als vom Gesetzgeber verlangt.



So bietet Tebonin® konzent® mit dem Spezialextrakt EGb 761® Charge für Charge eine verlässlich hohe Qualität für eine gute Wirksamkeit: erforscht, entwickelt und hergestellt in Deutschland!