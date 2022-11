Sodbrennen: Etwa 43 % der Erwachsenen in Deutschland kennen das lästige Übel**. Die organische Ursache ist ein unzureichender Verschluss des Ösophagussphinkters. Auf diese Weise kann Mageninhalt zusammen mit Magensäure in die Speiseröhre zurückfließen und die empfindliche Schleimhaut reizen. Dadurch entsteht das unangenehme Brennen hinter dem Brustbein. Die Auslöser sind vielfältig: So kann eine ungesunde Ernährung, die den Magen belastet – wie deftige, üppige, fette, süße oder salzige Nahrungsmittel – Sodbrennen begünstigen. Aber auch Stress, Genussmittel wie Kaffee oder Alkohol, Übergewicht und einige Medikamente können Sodbrennen fördern.



Doch Betroffene fühlen sich nicht krank, sondern möchten vor allem eines: Die Beschwerden schnell und auf gut verträgliche Weise loswerden. Mit Refluthin® Kautabletten gibt es eine Therapieoption, die bei Sodbrennen gleich zweifach wirkt:

Mineralische Säurepuffer neutralisieren schnell überschüssige Magensäure und sorgen so für eine rasche Linderung von Sodbrennen und saurem Aufstoßen. Dabei sorgt schnell lösliches Magnesiumcarbonat für einen raschen Wirkeintritt, während Calciumcarbonat eine länger anhaltende Pufferwirkung auf den pH-Wert des Magensafts hat.



Zusätzlich legt sich hochkonzentrierter pflanzlicher Feigenkaktusextrakt wie ein Schutzfilm auf die angegriffene Schleimhaut der Speiseröhre. Verantwortlich dafür ist die mukoadhäsive Aktivität seiner Polysaccharid-Schleimstoffe. Sie bilden bei Kontakt mit Schleimhautzellen filmartige Strukturen aus, die die darunter liegende Schleimhaut vor Reizungen schützen.

Refluthin® ermöglicht eine Therapie ohne schlechtes Gewissen, denn es ist frei von Aluminium, Laktose, Gluten und Konservierungsmitteln. Zudem sind die Kautabletten vegan.

Refluthin® bietet Ihren Kunden zwei wohlschmeckende Geschmacksrichtungen (Frucht oder Minze) sowie ein angenehmes Mundgefühl. So beurteilten im Rahmen einer Verwenderumfrage 93 % der Befragten den Geschmack beider Geschmacksrichtungen, das Mundgefühl und die Konsistenz der Kautablette als sehr angenehm.*

Die Darreichungsform als Kautablette sorgt zudem dafür, dass die aktiven Inhaltsstoffe in Refluthin® bereits beim Kauen freigesetzt werden. So sind diese direkt verfügbar und können ihre Wirkung in der Speiseröhre und im Magen sofort entfalten.

Refluthin® ist außerdem ganz einfach zu dosieren: Empfohlen wird eine Kautablette als Einzeldosis, je nach Bedarf, und bis zu vier Tabletten täglich. Sie können auch unterwegs einfach und diskret angewendet werden.

Übrigens: Wussten Sie, dass 93 % der Verwender Refluthin® empfehlen?* Sie sind neugierig geworden und möchten mehr über Refluthin® erfahren? Dann starten Sie gleich das kurzweilige Refluthin® Online-Trainingsvideo!