Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verweist in ihrem Bericht über mentale Gesundheit von Juni 2022 auf einen weltweiten Anstieg von Depressionen und Angststörungen um 25 % allein im ersten Pandemiejahr. Die mentale Gesundheit sei über Jahrzehnte vernachlässigt worden, stellt der Bericht der WHO klar. „Investitionen in die psychische Gesundheit sind Investitionen in ein besseres Leben und eine bessere Zukunft für alle“, so WHO-Generaldirektor Ghebreyesus[1].

Während schwere Angststörungen einer fachärztlichen Abklärung bedürfen, fragen viele Kunden bei leichten bis mittelschweren Verstimmungszuständen sowie vorübergehenden Phasen von Unruhe und Ängstlichkeit nach einer pflanzlichen Alternative aus der Apotheke.