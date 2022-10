Ist ein pflanzlicher Hustensaft aus dem Discounter so gut wie ein Präparat aus der Apotheke? Hat ein Kräutertee aus der Drogerie die gleiche Qualität wie ein Arzneitee? Wie reagieren Sie auf kritische Fragen Ihrer Kunden, warum das scheinbar vergleichbare Präparat woanders preisgünstiger angeboten wird? Und wie orientieren Sie sich im unübersichtlichen Markt der pflanzlichen Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel oder Medizinprodukte?

Die großen Unterschiede zwischen den Präparaten – ob in der Qualität, der Wirksamkeit oder beim Zulassungsstatus – erfordern Ihre Expertise in der Beratung. Die Intransparenz und Vielfalt des Marktes macht es aber auch für Profis nicht ganz einfach den Überblick zu behalten.

Im Rahmen von drei Online-Vorträgen betrachten die Referenten die rechtlichen Rahmenbedingungen unter denen pflanzliche Produkte auf den Markt gebracht werden und welche Wirkung von ihnen erwartet werden darf. Am Beispiel der Atemwegserkrankungen werfen sie exemplarisch einen Blick auf den therapeutischen Stellenwert von definierten Extrakten in den Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaften und auf die Bedeutung der modernen Tee-Therapie in der beratungsgestützten Selbstmedikation.

Die Vorträge stehen Ihnen ab dem 01.10.2022 bis zum 31.03.2023 zur Verfügung. Bilden Sie sich fort, wann immer es Ihr Kalender möglich macht! Die Veranstaltung ist mit 3 BAK-Fortbildungspunkten akkreditiert.

