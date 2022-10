Apotheker sind in bester Position, um nach Motivation, Kenntnissen und Hindernissen einer Arzneimitteltherapie zu fragen und maßgeschneiderte technische und motivationale Hilfe zu leisten. Unverzichtbar ist die eingehende Anwendungsinstruktion bei der Abgabe, damit eingeschränkte Fertigkeiten (Geschicklichkeit, Sehvermögen, Kognition) erkannt und Hilfen angeboten werden können, die im Vortrag vorgestellt werden. Denn die korrekte Einnahme von Arzneimitteln ist wesentliche Voraussetzung für den Therapieerfolg. Daneben müssen Kommunikationsformen gefunden werden, die es einerseits erlauben, Ängste und Bedürfnisse des Patienten zu integrieren und andererseits den engen Zeitrahmen und die Anforderungen an Apotheker und Ärzte zu berücksichtigen. In diesem Vortrag werden daher, neben Programmen zur Adhärenzförderung, auch einzelne Kommunikationstechniken aufgezeigt, die in jedes Gespräch integriert werden können. Dazu wird die AIDES-Methode ebenso wie Validierungs- und Committment-Strategien vorgestellt.