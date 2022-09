Indem Sie Ihre Kund:innen aktiv auf das E-Rezept ansprechen, nutzen Sie Ihren Vertrauensvorteil. Denn eins ist klar: Die Online-Versandapotheken werden alles tun, um Ihre Stammkund:innen abzuwerben. Wie gut, dass Sie mithalten und mehr bieten können: Mehr Service, mehr Vertrauen, mehr Nähe! Sprechen Sie Ihre Kund:innen aktiv an und informieren Sie sie, wie einfach es ist, das E-Rezept bei Ihnen in der Apotheke einzulösen. Je deutlicher Sie das machen, desto stärker binden Sie Ihre Kund:innen.

Ihr großer Vorteil mit Plattformen wie gesund.de: Ihre Kund:innen können das neue E-Rezept schnell und einfach bei Ihnen einreichen. Mit der kostenlosen App von gesund.de lässt sich das E-Rezept bequem scannen und an Sie schicken. Denn egal welche Einlösewege künftig noch möglich sein werden: Zum Start werden die meisten E-Rezepte von den Ärzt:innen noch auf Papier ausgedruckt werden – und diese können über gesund.de dennoch komfortabel digital an Sie übermittelt werden. Ein großer Vorteil: denn falls das verschriebene Medikament gerade nicht vorrätig ist, ersparen Sie Ihren Kund:innen dadurch einen zweiten Gang zur Apotheke. Sobald Sie es in Ihrer Apotheke zur Verfügung haben, schicken Sie Ihren Kund:innen eine Benachrichtigung. Wenn diese dann zu Ihnen kommen, liegt schon alles bereit. Und falls Ihre Kund:innen Ihren Botendienst ausgewählt haben, können Sie die Medikamente sogar liefern – ein perfekter Service, den Ihre Kund:innen Ihnen danken werden!