OYONO® mit der 3-Phasen-Technologie kann einen erholsamen Schlaf unterstützen. Die Tablette kombiniert schlafunterstützende pflanzliche Extrakte mit Vitamin B6 und dem körpereigenen Stoff Melatonin in einzigartiger Weise. Das Besondere an OYONO® ist, dass die enthaltenen Inhaltstoffe nicht gleichzeitig, sondern zeitlich versetzt in 3 Phasen freigesetzt werden.