Beim Thema blutsaugende Insekten ist lange Kleidung z.B. ein nützlicher Tipp, aber auch Repellentien können Mücken- oder Zecken abwehren. Wer hier auf unangenehm riechende, chemische Zubereitungen verzichten will, findet in Soventol® PROTECT eine Alternative, die auf einem natürlichen Inhaltsstoff aus dem Öl des Zitroneneukalyptusbaums basiert. Ist ein Insektenstich erfolgt, kann das Soventol® Gel mit dem Antihistaminikum Bamipin die vom Botenstoff Histamin induzierten allergischen Reaktionen unterbrechen und damit Rötungen, Schwellungen und vor allem Juckreiz begegnen. Ist mit stechenden oder beißenden Insekten zu rechnen also sinnvolle Tipps für die Reiseapotheke.