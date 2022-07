Mit gesund.de kann das E-Rezept kommen

Ende Mai hat die gematik den Fahrplan zur verpflichtenden Einführung des E-Rezepts bekannt gegeben: „Ab 1. September 2022 werden die Apotheken in ganz Deutschland elektronische Rezepte annehmen. In Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe werden in Pilot-Praxen und -Krankenhäusern dann hochlaufend zu einem flächendeckenden Verfahren E-Rezepte ausgestellt“, hieß es in einer Pressemeldung. Für gesund.de ist das ein wichtiger Schritt in Richtung moderne und effiziente Patientenversorgung, denn der Abgabe- und Verordnungsprozess wird durch die Digitalisierung deutlich vereinfacht, wovon Apotheken und ihre Kund:innen gleichermaßen profitieren.

„Mit gesund.de bieten wir einen niederschwelligen, erprobten und sicheren Weg, um E-Rezepte digital an die vertraute Apotheke vor Ort zu übermitteln“, erläutert Dr. Peter Schreiner, Vorsitzender der Geschäftsführung von gesund.de. Schon heute können Nutzer:innen der App Rezepte aller Art mit nur drei Klicks digitalisieren und an die Apotheke ihres Vertrauens übermitteln. „So genießen Endverbraucher:innen alle Vorteile der Digitalisierung, ohne auf die einzigartigen Services ihrer Stammapotheke zu verzichten“, weiß Dr. Schreiner. „Das E-Rezept wird die administrativen Prozesse weiter verschlanken. Damit bleibt dem Apothekenteam noch mehr Zeit für die pharmazeutische Beratung.“