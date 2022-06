Seit Kurzem gehört die „Standardisierte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung und Üben der Inhalationstechnik“ zu den pharmazeutischen Dienstleitungen. Anspruch haben Patient*innen ab 6 Jahren bei Neuverordnung eines Inhalationsgeräts bzw. bei einem Gerätewechsel. Eine Wiederholung ist alle 12 Monate möglich, wenn laut Selbstauskunft in den vergangenen 12 Monaten keine Einweisung mit praktischer Übung stattgefunden hat und die Patient*innen laut Selbstauskunft nicht in das Disease Management Programm (DMP) Asthma und COPD eingeschrieben sind.