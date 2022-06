Mit CGM LAUER ist die Bearbeitung von E-Rezepten ganz einfach. Die im QR-Code der elektronischen Verordnung enthaltenen Rezeptdaten werden über die Telematikinfrastruktur direkt in Ihr WINAPO® übertragen. Das spart Zeit, Mühe und eine Menge Papier. In unserem FAQ-Video zeigen wir Ihnen, wie schnell und leicht es geht.

Um die Vorteile des E-Rezepts nutzen zu können, müssen einige Voraussetzungen in Ihrer Apotheke erfüllt sein. Haben Sie schon überprüft, ob das der Fall ist? Unsere praktische Checkliste hilft Ihnen dabei.

Wenn alle Häkchen gesetzt sind, bringen Sie Ihre Apotheke mit dem E-Rezept-Starterkit auf den neuesten technischen Stand. Damit verfügen Sie über alles, was Sie zum Empfangen und Bearbeiten von E-Rezepten brauchen. Das Starterkit enthält Mail & Sale für den digitalen Empfang von E-Rezepten in WINAPO® aus der App und einen E-Rezept-Scanner zum selbstständigen Einscannen des QR-Codes durch Ihre Kundinnen und Kunden direkt vom Smartphone oder E-Rezept-Papierausdruck.

Weitere digitale Services erleichtern die Nutzung des E-Rezepts für Sie und Ihre Kundinnen und Kunden zusätzlich. Ergänzen Sie Ihr WINAPO® zum Beispiel um die innovative Abrechnungsplattform scanacs. Mit dem webbasierten Kommunikationsstandard zwischen Ihrer Apotheke und den Krankenkassen profitieren Sie von noch mehr Sicherheit im digitalen Abrechnungsprozess durch die direkte Rechnungsbegleichung und bewahren so die Hoheit über Ihre Abrechnungen. Oder Sie optimieren Ihr lokales Serviceangebot und positionieren sich als professioneller und moderner Dienstleister rund um die Gesundheit. Das fängt schon mit der Videoberatung an, die Ihren Kundinnen und Kunden lästige Wege erspart und dennoch den persönlichen Austausch mit Ihnen als vertrauter Stammapotheke ermöglicht. Der Zentrale Botendienst spart Zeit und Kosten in der Warenbestellung, -kontrolle, -verpackung und -auslieferung durch die gebündelte Abwicklung von Botenlieferungen von Filialapotheken. Das clevere Routenoptimierungsprogramm SmartCourier® mit Echtzeit-Tracking, Serienfahrtenprogrammierung und Rezeptabholbeauftragungen rundet das Servicepaket ab.

Informieren Sie sich jetzt auf cgm.com/lauer-erezept und testen Sie CLICKDOC VIDEOBERATUNG für sechs Monate kostenlos.