Die Produkte der Diasporal® EXTRA-KLASSE sind hochdosiert. Ein Stick pro Tag versorgt den Körper mit 400 mg Magnesium und trägt zur Deckung eines erhöhten Bedarfs bei.

Das Direktgranulat lässt sich schnell und ohne Flüssigkeit einnehmen. Es löst sich direkt im Mund und ist damit ideal für unterwegs.

Magnesium-Diasporal® 400 EXTRA direkt eignet sich besonders für Menschen, die viel in Bewegung sind und deshalb einen erhöhten Magnesiumbedarf haben. Es enthält körperfreundliches Magnesiumcitrat und Magnesiumoxid.



Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmittel Sorbit. Ohne Zucker.

Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.



EXTRA STARK mit 400 mg Magnesium pro Stick

EXTRA FRUCHTIG durch natürliches Orangenfruchtpulver

EXTRA SCHNELL zur Einnahme ohne Wasser

Nur 1 x täglich

Ohne Zucker

Ohne tierische Bestandteile – für Veganer geeignet

Hinweis für Diabetiker: 1 Stick enthält weniger als 0,1 BE

Glutenfrei, laktosefrei



Diasporal®. Für dein Leben in Bewegung