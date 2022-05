gesund.de will Sie im Wettbewerb mit Online-Anbietern stärken

Jeden Tag treffen Menschen Kaufentscheidungen. Dabei schauen die einen nur auf den Preis, die anderen vor allem auf Qualität und wieder andere mögen es bequem und bestellen vorzugsweise online – auch Medikamente. 62 % der Bevölkerung in Deutschland haben einer Bitkom-Umfrage aus dem Jahr 2021 zufolge regelmäßig bei Versandapotheken eingekauft. Doch laut einer Shopify-Studie zur Zukunft des Handels 2021 gibt auch einen anderen Trend: Immer mehr Konsument:innen entscheiden sich bewusst für den Kauf im stationären Handel, da ihnen Nachhaltigkeit und Gemeinwohl wichtig sind.

„Hier liegt eine große Chance von Vor-Ort-Apotheken“, ist Dr. Sven Simons von gesund.de, selbst Apotheker, überzeugt. „Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen in Deutschland wissen, dass sie bei ihrer Apotheke ums Eck Medikamente auch online bestellen und in wenigen Stunden – schneller als von jeder Versandapotheke – nach Hause geliefert bekommen können.“ Dementsprechend stünde die digitale Erreichbarkeit der Services lokaler Apotheken im Fokus der aktuellen gesund.de-Marketingkampagne für Endverbraucher:innen. „Sende dein Rezept per Foto an deine Apotheke, nutze ihren Botendienst, lass dich via Chat beraten – kurz: Profitiere von den einzigartigen Stärken deiner Vor-Ort-Apotheke!“, so der gesund.de-Geschäftsführer.