Im intensiven Wechsel: Die Menopause

Quellen

(1) Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz; https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/sexualorgane/weibliche-hormone-zyklus/wechseljahre-koerper-hormone ; abgerufen Februar 2022

(2) Bojunga J.; Endokrine Therapie in der Menopause: GH, Melatoning DHEA, etc?; Journal für Gynäkologische Endokrinologie; 2012; 22(3):12-5

(3) Burger H.G., et al.; A review of hormonal changes during the menopausal transition: focus on findings of the Melbourne Women’s Midlife Health Project; Hum. Reprod. Update; 2007; 13(6):559-65

(4) Zimmermann M., et al.; Burgerstein Handbuch Nährstoffe; Trias Verlag in Georg Thieme Verlag KG 2018; Aufl 13

(5) Wiener Programm für Frauengesundheit; Selbst ist die Frau – Wegweiser durch die Wechseljahre; 2012; Aufl 1

(6) Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz; https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/sexualorgane/weibliche-hormone-zyklus/wechseljahre-symptome ; abgerufen im Februar 2022

(7) Auerbach L., Metka M.; Die Phytohormon Revolution - Wenn Pflanzen Wunder wirken; Verlag Carl Ueberreuter 2005

(8) Jungbauer A., Medjakovic S.; Phytoöstrogene in der Nahrung; Ernährung/Nutrition, 2005; VOL 29/NR. 10

(9) Schulz V.; Hopfen-Extrakt zur Linderung von Menopausalbeschwerden; Zeitschrift für Phytotherapie; 2010; 31:307-309

(10) Verordnung (EU) Nr. 432/2012 der Kommission; Festlegung einer Liste zulässiger gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel; Amtsblatt der Europäischen Union 2012