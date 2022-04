ALIZÉE REISEN. AUTHENTISCH. LEBENDIG.

Seit über 20 Jahren organisieren wir Reisen jeder Art auf die Inseln im Indischen Ozean für unsere anspruchsvolle Kundschaft. Schwerpunkt dabei sind persönliche Arrangements, bei denen der Reisende mit seinen Interessen und Wünschen im Mittelpunkt steht.



Zu unseren Reisezielen im Indischen Ozean gehören Mauritius, Rodrigues, die Seychellen, die Malediven und die französischen Überseedepartements La Réunion und Mayotte. Selbstverständlich bieten wir auch Stopover in den Emiraten und auf Sie persönlich zugeschnittenes Inselhopping an.



Die unvergleichliche Flora und Fauna, geotouristische Highlights, sowie die warme Gastfreundschaft der Kreolen, einem Volk mit spannender Kultur und faszinierender Geschichte, bleiben ein Leben lang in Erinnerung. Die kreolische Küche mit ihren zahlreichen Einflüssen aus verschiedenen Kulturen ist ein echter kulinarischer Höhepunkt.