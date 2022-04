Natürliche Hilfe bei Entzündungen im Mund

Verglichen wurde mit der synthetischen Substanz Chlorhexidin (0,2%) [1]. Nebenwirkungen wie Zahnverfärbungen, Geschmacksirritationen oder allergische Reaktionen beeinträchtigen die Anwendung nicht. Da Mundspülungen zentraler Bestandteil der häuslichen Mundhygiene sind, stellen pflanzliche Produkte wie Salviathymol® N Madaus eine wirksame Alternative dar.

Bei einer Parodontitis, an der jeder Zweite mit einer Zahnfleischentzündung in der Vorgeschichte erkrankt, wird neben der mechanischen Reinigung der Zähne die Verwendung einer antibakteriellen Mundspüllösung empfohlen, um den Biofilm (Plaque) und seine pathogenen Bakterien zu inaktivieren. Salviathymol® N Madaus, eine Kombination sieben ätherischer Öle, bietet hier eine natürliche und wirksame Option.



In der aktuellen Studie wurde die antibakterielle Wirksamkeit von Salviathymol® N Madaus untersucht. Dafür wurde die Wirkung von Salviathymol® N Madaus auf den Bakterienfilm im Mundraum geprüft und mit Chlorhexidin (0,2%) und einer isotonen Kochsalzlösung (0,9%) verglichen. Den Probanden wurden Proben von den vestibulären Flächen der Molaren entnommen und jeweils mit Salviathymol® N Madaus, Chlorhexidin (0,2%) und Kochsalzlösung als Negativkontrolle behandelt. Mit einem Verfahren der Vitalfluoreszenzfärbung im Biofilm konnte festgestellt werden, dass Salviathymol® N Madaus die Bakterienlast signifikant um knapp die Hälfte senken konnte (Abb. 1). Damit war die Wirkung vergleichbar zur synthetischen Substanz Chlorhexidin (0,2%).