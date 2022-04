MMP-Webinar: Geschlechterspezifisches Medikationsmanagement

In diesem Webinar beleuchtet Dr. Dirk Keiner, Leiter der Apotheke des Sophien- und Hufeland-Klinikums gGmbH, Weimar, folgende Themen:

Geschlechtersensibel – was bedeutet das in der Praxis?

Wo finde ich Informationen?

Medikamentöse Therapie – was ist „anders“?

AMTS-Strategien – warum nach dem Patientengeschlecht anpassen?

Termin: 26. April 2022, 20:00 - 21:00 Uhr.

Sie möchten am MMP-Webinar teilnehmen? Dann melden Sie sich unter MMP/Webinare an. Nehmen Sie im Anschluss an unserer Lernerfolgskontrolle teil und sichern Sie sich so einen weiteren Fortbildungspunkt (Akkreditierung beantragt).

