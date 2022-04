Der beste Weg zum Endverbraucher: lokal und digital

Für Endverbraucher:innen bringt die Digitalisierung vor allem Vorteile mit sich: Bequem von Zuhause aus Produkte bestellen, Reisen buchen, Nachrichten lesen, Informationen einholen – kaum ein Bereich im Leben, den das Internet nicht verändert hat. Doch das neue Kauf- und Informationsverhalten hinterlässt Spuren: In den Innenstädten weichen inhabergeführte Läden großen Ketten, Zeitungsauflagen sinken und Ärzt:innen müssen Diagnosen von „Doktor Google“ richtigstellen. Auch Vor-Ort-Apotheken spüren die Konsequenzen und suchen Wege, um im Wettbewerb mit Online-Apotheken mithalten zu können. Auf die flächendeckende Einführung des E-Rezepts sollten sie dabei nicht warten – sondern vielmehr die Zeit nutzen, um sich jetzt als „Apotheke der Zukunft“ zu rüsten.

Dabei möchte gesund.de ein vertrauensvoller und leistungsstarker Partner sein: Die Plattform bringt die Stärken der Vor-Ort-Apotheken Service, Nähe und Vertrauen mit den Bedürfnissen der Endverbraucher:innen nach Komfort, Sicherheit und 24-stündiger Erreichbarkeit zusammen. „Lokal und digital eben“, sagt Dr. Sven Simons, einer von drei Geschäftsführern des Unternehmens und selbst Apotheker. Er könne nachvollziehen, dass es für viele Apotheken eine Herausforderung sei, sich im unübersichtlich gewordenen Markt für ein digitales Tool zu entscheiden. „Mit welchem der Angebote kann ich Kund:innen am besten begeistern und an mich binden? Welches Tool lässt sich gut in die Abläufe integrieren? Welches Warenwirtschaftssystem ist kompatibel? Wovon profitiert mein Apothekenteam am meisten? Diese Fragen stellen sich wohl gerade viele Apotheker:innen in Deutschland“, so Simons.

Mit gesund.de wolle man eine Lösung bieten, die sich an die Bedürfnisse der Kund:innen anpasst und an den Bedarfen der Apothekenteams orientiert. Aktuell können User:innen von gesund.de Rezepte aller Art an die Vor-Ort-Apotheke ihres Vertrauens übermitteln und via Chat Rückfragen zur Medikation klären. Im Markplatz finden sie mehr als 100.000 OTC-Produkte, die sie bei ihrer Wunsch-Apotheke bestellen, online bezahlen und per Click & Collect anholen oder nach Hause liefern lassen können. „PAYBACK Punkte gibt es auch noch dazu, ohne Mehrkosten für unsere Partner-Apotheken“, ergänzt Simons. „Zudem ist das Buchen von Impf- und Testterminen über gesund.de möglich.“

Ziel sei es, gesund.de Schritt für Schritt zu einer Plattform auszubauen, mit dem Patient:innen alle ihre Gesundheitsbelange auf dem Smartphone zentral managen können. „Ein digitaler Medikationsplan mit Reminderfunktion, eine elektronische Patientenakte, Online-Sprechstunden, Terminbuchungen für die Blutdruckmessung – und all das unter Erfüllung der höchsten datenschutzrechtlichen Anforderungen“, skizziert Dr. Sven Simons die Möglichkeiten der Zukunft. „Schon heute erleichtert gesund.de Apotheker:innen, PTAs und PKAs die Arbeit und hilft, Stammkund:innen an sie zu binden und neue hinzu zugewinnen“, resümiert Simons. „Auf dem Weg durch den Digitalisierungsdschungel bieten wir Orientierung und Sicherheit.“



